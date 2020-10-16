المرور يضبط 2953 مركبة مخالفة توقفت في أماكن ذوي الإعاقة

ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات..
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2953 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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