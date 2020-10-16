التأمينات: يجوز الجمع بين تعويض «ساند» ومعاش الوالد المتوفى

المستحقة له كأحد أفراد العائلة..
أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يجوز الجمع بين تعويض (ساند) والتعويض من معاش الوالد المتوفى.
وذكرت التأمينات (عبر حسابها على تويتر) أنه «يحق للمستفيد الجمع بين تعويض (ساند) وتعويض المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة، طبقًا لفرع المعاشات».
ووجه أحد المواطنين استفسارًا بأنه يأخذ نصيبه كفرد من أفراد العائلة من معاش والده المتوفى، متسائلًا هل يجوز الجمع بينه وبين (ساند).
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