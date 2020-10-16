وزارة الصحة: فحوص كورونا بمراكز «تطمن» و«تأكد» ليست مسوغًا للسفر

من قبيل الاطمئنان وحماية المجتمع
أوضحت وزارة الصحة أن فحوص فيروس كورونا بمراكز «تطمن» و«تأكد» لا تستخدم لغرض السفر للخارج، وأنها من قبيل الاطمئنان وحماية المجتمع، إضافة إلى أن النتيجة تكون عبر رسالة نصية وليس ورقية.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر «تويتر»؛ ردًا على عدة استفسارات بهذا الخصوص، أن «الفحص المقدم من وزارة الصحة في بمراكز «تطمن» و«تأكد» هي لغرض الاطمئنان وتقديم الرعاية الصحية في حال الاشتباه أو الإصابة -لا قدر الله- لحماية المجتمع صحيًا».
وتابعت الوزارة «وتصدر النتيجة الخاصة بذلك الكترونيًا عبر رسالة نصية وفي تطبيق (صحتي) فقط».
ووجه عدد من المواطنين استفسارات حول إمكانية استخدام نتائج فحوص كورونا التي تتم بمراكز «تطمن» و«تأكد» لغرض السفر للخارج.
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