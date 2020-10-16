موعد احتساب وقت التأشيرة يدفع منصة «أبشر» للتوضيح

حسمت الجدل حول الإصدار أو المغادرة

أوضحت منصة «أبشر» موعد احتساب وقت التأشيرة؛ ردًا على استفسار مفاده: «متى يبدأ حساب وقت التأشيرة وقت السفر أو وقت إصدار التأشيرة؟». ورد الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر» موضحًا: «في حال تم إصدار التأشيرة بالأيام يتم احتسابها من تاريخ المغادرة، أما في حال إصدارها بتاريخ العودة قبل يتم احتسابها من تاريخ الإصدار». اقرأ أيضًا: 6 شروط لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا عبر «أبشر»

توضيح من «أبشر» بشأن المدة الموجبة لاحتساب غرامة التأخير بعد انتهاء الإقامة

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