الحصيني يعلِّق على «الوسم»:  تنتظره العرب على أحر من الجمر

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة هو أول أيام الوسم، وما قبله كان بواكير الوسم، وأضاف الحصيني، عبر حسابه بـ«تويتر»، أن الوسم تنتظره العرب على أحر من الجمر، وأيامه (52) يومًا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية منه.

وتابع قائلًا إنه «جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته سهيل (اليماني)» مشيرا إلى أن الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية.

وأوضح الحصيني أن الوسم هو «النوء» الذي يحل بعد سهيل ويأتي بعده المربعانية، وهو ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار، ونجومه أربعة «العواء والسماك والغفر الزبانا».

وحول تسميته بهذا الاسم قال الحصيني إنه سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار، وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيوله إذا ما قدر الله فيه أمطارًا.

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وأضاف الباحث في الطقس والمناخ، أنه في الوسم تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار وذلك لأهمية ذلك عندهم، خاصةً أهل المواشي والحلالة، وتنبت فيه الكمأة، إذا ما قدر الله فيه أمطارا وبارك فيها، وفيه زيادة ساعات الليل على حساب النهار.

وتابع الحصيني قائلا «تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق، بعد أن كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب، وفيه تبدأ المنخفضات بالتأثير على المملكة والخليج، والأجواء فيه نهارًا في ثلثه الأول تميل للاعتدال، والثاني يكون معتدلًا، وآخره يبرد».

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