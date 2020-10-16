وزارة الصحة: خدمة تقديم لقاح الإنفلونزا بالمنازل «غير متوافرة» حاليًّا

طلبت التوجه إلى أقرب مركز صحي دون موعد
أوضحت وزارة الصحة أن خدمة تقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية بالمنازل غير متاحة هذا العام، مشيرةً إلى أن التطعيم متوافر بالمراكز الصحية.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر، ردًّا على عدة استفسارات بهذا الخصوص، أن «خدمة تقديم تطعيمات الإنفلونزا في المنازل غير متاحة حاليًّا.. يمكنك التوجُّه إلى المركز الصحي بالحي بدون موعد».
وأضافت الوزارة أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعَّال للأطفال بدءًا من عمر ٦ أشهر.
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