السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1,412 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,412 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 1,618 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 104,943 حالة.

// انتهى //

13:55ت م

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أبوظبي 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المصابين 112,849 حالة، و3 وَفَيَات جديدة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 1,618 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 104,943 حالة.// انتهى //13:55ت م0048

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