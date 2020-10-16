السعودية اليوم / الهند تسجل 63371 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 63371 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في الهند اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7370468 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 112161وفاة .

// انتهى //

13:24ت م

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نيودلهي 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 63371 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 895 وفاة .وأوضحت السلطات الصحية في الهند اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7370468 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 112161وفاة .// انتهى //13:24ت م0042

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