السعودية اليوم / اليابان تسجل 534 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 534 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91826 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1653 وفاة.

// انتهى //

13:12ت م

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طوكيو 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 534 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و6 وَفَيَات جديدة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91826 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1653 وفاة.// انتهى //13:12ت م0041

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