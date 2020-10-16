2020-10-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عددًا من الأرقام حول مستويات السكر التراكمي والضغط والكوليسترول.

وقال الخضيري: أرقام مثالية لصحتك، السكر التراكمي أقل من 6.5 والسكر الصائم أقل من 110، الضغط المثالي 80/120 والكوليسترول الضار LDL أقل من70 والكوليسترول عالي الكثافة HDL أعلي من 50 والهيموجلوبين لا يقل عن 14 وفيتامين دال أعلى من 40 أما معدل كتلة الجسم المثالي فهو أقل من 25.

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وتابع الخضيري: وتعتبر هذه الأرقام مثالية جدًا ويستثنى منها بعض من لديهم حالات مرضية تم تشخيصها ويتعالجون ويأخذون أدوية (كولسترول، ضغط دم، سكر، أو ما قبل السكر boarder line)، أو سمنة وحسب العمر أو من لديهم مشاكل صحية مختلفة فتختلف هذه الأرقام وقد تزيد أو تنقص بناءً على حالتهم الصحية ومدى انتظامهم بالأدوية.

ما هي آلية عمل تحليل السكر التراكمي

يذكر أن العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدلات السكر في الدم هو البنكرياس؛ لأنه في حالة كان يستطيع أن يتعامل مع الوجبة ويحرق السكر الذي يوجد بها ويحوله إلى طاقة، فإن في هذه الحالة تحليل السكر التراكمي يسجل انضباط في مستويات السكر في الدم بفعل إنتاج الأنسولين بشكل يكفي على حرق السكر.

أما إذا أظهر التحليل أن السكر مرتفع في الدم، فهذا دليل على وجود اضطراب في البنكرياس جعله لا يعمل بشكل صحي مما أثر على كمية الأنسولين المنتجة من قبله، وهذا تسبب في عدم حرق السكر أول بأول وبشكل تلقائي.

كيفية خفض مستوى السكر في الدم

على الشخص الذي يعاني من ارتفاع في معدلات السكر في الدم أن يتبع الآتي:

الذهاب إلى الطبيب لعرض عليه الأمر وطلب تبديل الدواء لأن من المحتمل أن يكون الجسم كون مناعة ضد المادة الفعالة لهذا الدواء وهذا أخفض تأثيرها على مستويات السكر في الدم.

لا بد من اتباع حمية غذائية صحية تبعد عن المأكولات التي تحتوي على سكريات أو عناصر غذائية تتحول إلى سكريات فيما بعد.

المداومة على ممارسة التمارين الرياضية لحرق الدهون وخفض مستويات السكر في الدم عن طريق تنشيط أجهزة الجسم.

الابتعاد عن عادة التدخين بقدر الإمكان أو عن التدخين السلبي.

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