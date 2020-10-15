الإثنين: القبول للوظائف العسكرية بالدفاع المدني

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتب (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول). وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من الإثنين 2 ربيع الأول 1442هـ، حتى الساعة العاشر صباحاً السبت 7 ربيع الأول 1442هـ، وذلك عبر منصة (أبشر ـ التوظيف) لوزارة الداخلية.



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