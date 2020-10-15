مهرجان للاحتفاء بمساهمات المرأة الريفية

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة فعاليتها الأولى للاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية 2020 بمركز وسط العوامية بمحافظة القطيف تحت شعار "المساهمة القيمية التي تقدمها المرأة الريفية في التنمية".

وافتتح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أولى فعاليات المهرجان، الذي ينظمه فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بمشاركة بعض الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث يشارك بالمهرجان نحو 32 أسرة منتجة وأكثر من 10 جهات حكومية وأهلية.

المرأة ركن

أكد المطيري أن المرأة تشكل ركنا من أركان الأسرة وهي من الأركان المهمة جدا على المستويات المختلفة بما فيها المستوى الزراعي والإنتاجي والتجاري، وهي تمثل نصف المجتمع، ومنهن نساء عاملات ووجودهن في المجتمع بناء وذو قيمة كبيرة جدا، واحتفالنا اليوم يأتي تقديرا وعرفانا بجهود المرأة بشكل عام وفي الجوانب المجتمعية بشكل خاص.

مضيفا أن هذه المناسبة دولية وليست خاصة بنا لوحدنا في المملكة وهي معتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة.

برنامج التنمية المستدامة

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دعا المطيري أبناء المنطقة الشرقية للانضمام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للتنمية المستدامة للاستفادة منه وقال "نتوقع أن تصل الرسالة لجميع أبناء وبنات المنطقة وهي امتداد لرسائل سابقة سبق أن عملناها ونتمنى أن يستفيد الجميع من هذا الدعم الذي أقره خادم الحرمين الشريفين وهو موجه إلى الجميع".

وأضاف أن "المهرجان يحتوي على ركن خاص بالبرنامج ونحتاج لمعرفة الأسر المنتجة والقيمة المضافة التي تشكلها الأسر المنتجة للمجتمع، وشاركنا جمعيات عدة لإقامة هذا المعرض وكانت مشاركة بناءة وفعالة"، مشيرا إلى أن المهرجان أظهر عددا من الأنشطة التي تقوم بها المرأة والتي تستند عليها كيانات الأسر من الناحية الاقتصادية ومن الممكن تطوير الجانب هذا إلى مراحل أكثر.

وتابع "القطاع الزراعي مهم جدا وهناك أمور متصلة بالنشاط الزراعي وهي الأعمال أو القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية تمثل منتجا معينا، ويمكن للمرأة والمجتمع الاستفادة من جميع الصناعات التحويلية المتعلقة بالمنتجات الزراعية، وبالتالي بإمكانها الحصول على عائد اقتصادي أكبر ليفيد في قيام الأسرة وبنائها".

يذكر أن المهرجان يشارك به عدد من الجهات الحكومية والأهلية بأركان ثقافية وصحية وترفيهية، إضافة إلى أركان الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها دعماً لمشروعاتها الناشئة، ونشر ثقافة العمل والإنتاج بين أفراد المجتمع والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.