السعودية اليوم / غرفة جازان تدعم طلاب وطالبات تعليم جازان بعدد من الأجهزة الإلكترونية الذكية



جيزان 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم ، رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ ، الذي قدم عددًا من الأجهزة الإلكترونية الذكية دعماً لعملية التعليم عن بعد ضمن مبادرة الغرفة " متحدون ياوطن".

و ثمن الدكتور أبو هادي مبادرة غرفة جازان تجاه أبناء وبنات المنطقة من الطلاب والطالبات ، مؤكداً أن المبادرة تعزز جهود التنسيق والتعاون في تنفيذ برامج الشراكة المجتمعية بين قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية لدعم المسيرة التعلمية وخاصة في ظل جائحة

من جانبه أوضح رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ أن المبادرة شملت تقديم 100 جهاز الكتروني ، كأحد المحاور الأساسية في مبادرة" متحدون يا وطن" التي تأتي ضمن مصفوفة برامج وخطط الغرفة في جوانب أنشطة المسؤولية المجتمعية لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات باعتبار أن قطاع الأعمال هو الشريك الأساسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي لابد أن يكون فيها للقطاع الخاص بصمة فاعلة مؤثرة .

وأشار إلى أن مبادرة متحدون يا وطن تسهم في مساندة الأسر المحتاجة وتساعد الطلاب في إكمال مسيرتهم التعليمية ، مثنيًا على جهود لجنة المسؤولية المجتمعية بالغرفة التي نفذت المبادرة بمشاركة ودعم من مجموعة من الجهات ومنشآت الأعمال .

// انتهى //

20:04ت م

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جيزان 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساستقبل المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم ، رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ ، الذي قدم عددًا من الأجهزة الإلكترونية الذكية دعماً لعملية التعليم عن بعد ضمن مبادرة الغرفة " متحدون ياوطن".و ثمن الدكتور أبو هادي مبادرة غرفة جازان تجاه أبناء وبنات المنطقة من الطلاب والطالبات ، مؤكداً أن المبادرة تعزز جهود التنسيق والتعاون في تنفيذ برامج الشراكة المجتمعية بين قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية لدعم المسيرة التعلمية وخاصة في ظل جائحة كورونا ، مشيدًا بالشراكة المميزة للإدارة مع غرفة جازان ودعمها المستمر لبرامج ومبادرات الإدارة بما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.من جانبه أوضح رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ أن المبادرة شملت تقديم 100 جهاز الكتروني ، كأحد المحاور الأساسية في مبادرة" متحدون يا وطن" التي تأتي ضمن مصفوفة برامج وخطط الغرفة في جوانب أنشطة المسؤولية المجتمعية لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات باعتبار أن قطاع الأعمال هو الشريك الأساسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي لابد أن يكون فيها للقطاع الخاص بصمة فاعلة مؤثرة .وأشار إلى أن مبادرة متحدون يا وطن تسهم في مساندة الأسر المحتاجة وتساعد الطلاب في إكمال مسيرتهم التعليمية ، مثنيًا على جهود لجنة المسؤولية المجتمعية بالغرفة التي نفذت المبادرة بمشاركة ودعم من مجموعة من الجهات ومنشآت الأعمال .// انتهى //20:04ت م0198

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