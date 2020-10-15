السعودية اليوم / رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل التعاون



الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

عقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي اليوم، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل غوريا.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشكره على قبول دعوة الرئاسة

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح معاليه أنه تم تبني أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين وذلك خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، حتى تتاح الفرصة بأن يناقش الوزراء المختصين بمكافحة الفساد في دول المجموعة أهم تحديات الفساد، وليتفقوا على البيان وزاري الذي سيكون بمثابة خارطة طريق للعالم للتغلب على هذه التحديات.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري -الأول من نوعه- لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، والذي سيعقد بتاريخ 22 أكتوبر الجاري 2020 تحت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، ورئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل.

// انتهى //

19:58ت م

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الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسعقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي اليوم، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل غوريا.وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشكره على قبول دعوة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح معاليه أنه تم تبني أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين وذلك خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، حتى تتاح الفرصة بأن يناقش الوزراء المختصين بمكافحة الفساد في دول المجموعة أهم تحديات الفساد، وليتفقوا على البيان وزاري الذي سيكون بمثابة خارطة طريق للعالم للتغلب على هذه التحديات.الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري -الأول من نوعه- لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، والذي سيعقد بتاريخ 22 أكتوبر الجاري 2020 تحت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، ورئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل.// انتهى //19:58ت م0197

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