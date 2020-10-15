السعودية اليوم / أمين نجران يتفقد المشروعات البلدية بمحافظة شرورة ومركز الوديعة



نجران 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المكلف المهندس عيد بن نايف العتيبي اليوم المشروعات والخدمات البلدية بمحافظة شرورة ومركز الوديعة، للوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها ونسب إنجازها.

كما التقى المهندس العتيبي بمحافظ شرورة المكلف عامر الصيعري، ورئيسي المجلس البلدي بشرورة والوديعة، لمناقشة احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من المشروعات والخدمات البلدية وسبل تطويرها، إلى جانب استعراض المشروعات والفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد أمين المنطقة المكلف، أن الجولات التفقدية تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه لدفع عجلة التنمية الشاملة والمتوازنة في المنطقة وتطوير المشروعات والخدمات المقدمة للمستفيدين، موجهاً بمضاعفة الجهود العملية لإنجاز المشروعات وفق المواصفات المعتمدة بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة من تلك المشروعات.

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19:47ت م

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