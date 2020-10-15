السعودية اليوم / رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين



الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

كرم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي.

وأشار معاليه في كلمته أثناء حفل التكريم الذي أقيم بمقر المجلس بالرياض إلى ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف أن المجلس يهدف من هذه الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها انطلاقاً من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.

كما اعتمد المجلس في وقت سابق جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى (جائزة التميز القضائي) وتهدف إلى تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة بجودة وإتقان، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي، كما اعتمد معايير التقييم وهي: الإنجاز، والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، ومراعاة المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم، والإثراء والابتكار وذلك من خلال تقديم البحوث والدراسات التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين لعملية التقاضي.

// انتهى //

19:26ت م

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الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسكرم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي.وأشار معاليه في كلمته أثناء حفل التكريم الذي أقيم بمقر المجلس بالرياض إلى ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله -.وأضاف أن المجلس يهدف من هذه الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها انطلاقاً من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.كما اعتمد المجلس في وقت سابق جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى (جائزة التميز القضائي) وتهدف إلى تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة بجودة وإتقان، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي، كما اعتمد معايير التقييم وهي: الإنجاز، والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، ومراعاة المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم، والإثراء والابتكار وذلك من خلال تقديم البحوث والدراسات التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين لعملية التقاضي.// انتهى //19:26ت م0190

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