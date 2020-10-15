السعودية اليوم / الهيئة الملكية بينبع تحتفل بيوم البيئة العربي



ينبع 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

احتفلت الهيئة الملكية بينبع أمس , بمناسبة يوم البيئة العربي الذي يصادف سنوياً اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا الاحتفال من منطلق حرص الهيئة الملكية على زيادة الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع وترسيخ بعض المفاهيم البيئية الإيجابية للنشء والأسرة كونهم المكون الرئيس لمجتمعنا.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي في كلمة له بهذه المناسبة أن الهيئة الملكية تهدف من المشاركة في الاحتفال بيوم البيئة العربي تسليط الضوء وتكثيف الجهود حول القضايا البيئية الهادفة وتفعيل روح المبادرات والمسؤولية الفردية والجماعية تجاه البيئة، وأشار سعادته أن الهيئة الملكية بينبع دأبت منذ إنشائها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمدينة ينبع الصناعية عبر حماية ومراقبة البيئة المحيطة ابتداء من الدراسات الأولية ووضع الأنظمة والتشريعات وانتهاء بتطبيق أفضل ممارسات الإدارة البيئية.

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19:25ت م

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