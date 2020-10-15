السعودية اليوم / "النيابة العامة" و"التجارة" بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما



عرعر 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

استقبل رئيس النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية فهد الماجد، أمس، مدير وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الجوانب التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل، وبحث أوجه بين التعاون بين الجهتين وتعزيزها، فيما يخص القضايا المحالة للنيابة المتعلقة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري والتستر التجاري وغسل الأموال، واتُفق على عقد ورش عمل لضمان استيفاء متطلبات القضايا المرفوعة للنيابة العامة.// انتهى //

19:24ت م

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