السعودية اليوم / تعليم نجران يعقد عن بُعد اللقاء التعريفي للدليل الإرشادي الأول لمسابقة مدرستي الرقمية



نجران 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بمركز التميز اليوم، عن بُعد اللقاء التعريفي بــ" الدليل الإرشادي الأول لمسابقة مدرستي الرقمية"، بحضور المدير العام لتعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

واستهدف اللقاء التعريفي منسوبي ومنسوبات الإدارات والمدارس بتعليم نجران للتعريف بالمسابقة ومجالاتها والفئات المستهدفة وأهمية المشاركة فيها، واستعراض الشروط والضوابط والمنتجات التي تقدم في المسابقة.

وأوضح مدير مركز التميز بتعليم نجران عادل عقران، أن مجالات المسابقة تشمل على المجال التعليمي الذي يتم من خلاله تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات المدرسية ، ومجال التثقيف والإعلام الذي يتم خلاله إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من

//انتهى//

19:24ت م

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نجران 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بمركز التميز اليوم، عن بُعد اللقاء التعريفي بــ" الدليل الإرشادي الأول لمسابقة مدرستي الرقمية"، بحضور المدير العام لتعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.واستهدف اللقاء التعريفي منسوبي ومنسوبات الإدارات والمدارس بتعليم نجران للتعريف بالمسابقة ومجالاتها والفئات المستهدفة وأهمية المشاركة فيها، واستعراض الشروط والضوابط والمنتجات التي تقدم في المسابقة.وأوضح مدير مركز التميز بتعليم نجران عادل عقران، أن مجالات المسابقة تشمل على المجال التعليمي الذي يتم من خلاله تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات المدرسية ، ومجال التثقيف والإعلام الذي يتم خلاله إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي ، فيما يشتمل مجال التدريب على تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.//انتهى//19:24ت م0184

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