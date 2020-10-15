السعودية اليوم / تعليم مكة يعقد اللقاء العلمي"الأقمار الصناعية وتحسين حياة الإنسان"



مكة المكرمة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين - بنات"، اليوم اللقاء العلمي" الأقمار الصناعية وتحسين حياة الإنسان" (عن بعد)، وذلك بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز.

واستهدف اللقاء طلاب وطالبات التعليم العام بهدف التوعية وزيادة المعرفة ببرامج الفضاء وأهميته وتوفير فعاليات فريدة من نوعها في التوعية والتعليم في مجال الفضاء وتثقيف الناس حول الفوائد التي يحصلون عليها من الفضاء، وتشجيع زيادة استخدام الفضاء لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة وإظهار الدعم العام للبرامج الفضائية وتحفز الشباب نحو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز التعاون الدولي والتوعية والتعليم في مجال الفضاء.

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19:23ت م

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