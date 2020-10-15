السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تفتح باب التسجيل في برنامج دبلوم المبيعات الاحترافي



28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم الاحترافي في المبيعات للطلاب والطالبات بكلية الدرسات التطبيقية بقسم إدارة الأعمال والمعلومات، والمصنف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, ومدته عام دراسي.

وينطلق الدبلوم الذي سيتوسع فيه ليشمل مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ضمن باقة البرامج التي يقدمها قسم إدارة الأعمال والمعلومات كخيارات واسعة لتلبية متطلبات سوق العمل.

يذكر أن كلية الدراسات التطبيقية تعمل حالياً على إطلاق دبلوم التسويق "عن بعد" ، الذي يتناغم مع مبادراتها لتأهيل طلابها للشهادات المهنية الاحترافية الدولية ، انطلاقاً من رؤية الكلية المبنية على مفاهيم الجودة التعليمية الشاملة لمواءمة مخرجاتها التعليمية لسوق العمل وفق رسالتها للتطوير الاحترافي للإنسان للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة.

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19:23ت م

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