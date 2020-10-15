السعودية اليوم / الأردن تسجل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2459 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 2456 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 99 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6570 حالة، كما سُجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 282 حالة.

// انتهى //

19:05ت م

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عمّان 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33009 إصابات.وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 2456 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 99 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6570 حالة، كما سُجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 282 حالة.// انتهى //19:05ت م0176

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