السعودية | بدء استقبال طلبات القبول للوظائف العسكرية بالدفاع المدني ( رجال ) الاثنين القادم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات القبول للوظائف العسكرية بالدفاع المدني ( رجال ) الاثنين القادم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:42 مساءً, 15 أكتوبر 2020 م المناطق - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتب (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول).

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف – بمشيئة الله – اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين القادم 2 / 3 / 1442هـ ، حتى الساعة العاشر صباحاً يوم السبت 7 / 3 / 1442هـ ، وذلك عبر منصة (أبشر ـ التوظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result .

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