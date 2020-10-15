شكرا لقرائتكم خبر عن الأزيمع يستقبل الأسرى العائدين إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن / مطلق بن سالم الأزيمع في قاعدة الملك سلمان الجوية اليوم الخميس 28/ 2 / 1442 هـ، عددًا من الأسرى الذين تم تسليمهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقلّد معاليه الأسرى العائدين أنواط الشرف والشجاعة، ونوه بدورهم البطولي ومواقفهم المشرفة في الذود عن دينهم ووطنهم ، وأشاد بما أبدوه من شجاعة وإقدام.

من جانبهم، عبّر الأسرى العائدين إلى أرض الوطن عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على حرصهم واهتمامهم بعودة الأسرى سالمين إلى أهاليهم.

وحضر الاستقبال عدد من أركانات قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وأهالي الأسرى الذين عبّروا عن سعادتهم البالغة بعودة أبنائهم إلى أرض الوطن .