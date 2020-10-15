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الملكة إليزابيث تظهر لأول مرة منذ تفشي كورونا

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ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لأول مرة علانية منذ بداية جائحة فيروس كورونا اليوم الخميس، حيث زارت مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع القريب من سالزبري مع الأمير ويليام دوق كامبريدج.

وذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية أن الملكة التقت خلال زيارة المختبر الواقع عند بورتون داون، العلماء الذين يجرون أبحاثا تدعم استجابة بريطانيا لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن الملكة التقت أيضا بالعاملين بالمختبر الضالعين في فحص حادث التسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي طال الجاسوس الروسي سابقا سيرجي سكريبال.

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