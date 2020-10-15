شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تظهر لأول مرة منذ تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لأول مرة علانية منذ بداية جائحة فيروس كورونا اليوم الخميس، حيث زارت مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع القريب من سالزبري مع الأمير ويليام دوق كامبريدج.
وذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية أن الملكة التقت خلال زيارة المختبر الواقع عند بورتون داون، العلماء الذين يجرون أبحاثا تدعم استجابة بريطانيا لجائحة فيروس كورونا.
وأضاف التقرير أن الملكة التقت أيضا بالعاملين بالمختبر الضالعين في فحص حادث التسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي طال الجاسوس الروسي سابقا سيرجي سكريبال.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تظهر لأول مرة منذ تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.