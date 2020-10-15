شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال طلبات الوظائف العسكرية بالدفاع المدني .. الاثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتب (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول).

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف - بمشيئة الله - اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين القادم 2 / 3 / 1442هـ ، حتى الساعة العاشر صباحاً يوم السبت 7 / 3 / 1442هـ ، وذلك عبر منصة (أبشر ـ التوظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result .