، تنفيذًا لتوجيهات أمير عسير.. مناقشة سبل تمكين الأسر المنتجة بالقحمة ،

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قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني: إن الأسر المنتجة تعتبر أحد العوامل الهامة لزيادة دخل الأسر ونافذة للتعريف بالأكلات الشعبية البحرية والمشغولات اليدوية والعديد من الحرف اليدوية.
وأضاف أنه لذلك تحظى باهتمام بالغ في سبيل تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم لعرض منتجاتهم وتسويقها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بمركز القحمة؛ لبحث تمكين الأسر المنتجة من العمل وتوفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الأسر المنتجة والاطلاع على تجارب المشاركات في مبادرة نشامى عسير، إضافة إلى الوقوف ميدانيًّا على عدد من المواقع المختلفة.
وتمت التوصية بإعداد قاعدة بيانات بأسماء الأسر المنتجة وما يمكن أن تقدمه كل أسرة من مأكولات شعبية ومنتجات حرفية، وأيضًا التواصل مع الأسر المنتجة التي لها رغبة جادة في عرض وبيع منتجاتها في المنافذ التسويقية.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 06:37 PM
"الشهراني": تعتبر أحد العوامل الهامة لزيادة الدخلتنفيذًا لتوجيهات أمير عسير.. مناقشة سبل تمكين الأسر المنتجة بالقحمة
قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني: إن الأسر المنتجة تعتبر أحد العوامل الهامة لزيادة دخل الأسر ونافذة للتعريف بالأكلات الشعبية البحرية والمشغولات اليدوية والعديد من الحرف اليدوية.
وأضاف أنه لذلك تحظى باهتمام بالغ في سبيل تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم لعرض منتجاتهم وتسويقها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بمركز القحمة؛ لبحث تمكين الأسر المنتجة من العمل وتوفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الأسر المنتجة والاطلاع على تجارب المشاركات في مبادرة نشامى عسير، إضافة إلى الوقوف ميدانيًّا على عدد من المواقع المختلفة.
وتمت التوصية بإعداد قاعدة بيانات بأسماء الأسر المنتجة وما يمكن أن تقدمه كل أسرة من مأكولات شعبية ومنتجات حرفية، وأيضًا التواصل مع الأسر المنتجة التي لها رغبة جادة في عرض وبيع منتجاتها في المنافذ التسويقية.
، تنفيذًا لتوجيهات أمير عسير.. مناقشة سبل تمكين الأسر المنتجة بالقحمة ،
المصدر : الخليج 365
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