، 2300 طالب وطالبة ينهون اختبارات منتصف الفصل الأول بكليات الأفلاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط إجراءات احترازية ووقائية

أنهى 2300 طالب وطالبة بكليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالأفلاج، اليوم الخميس، اختبارات الفترة الأولى من منتصف الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.

وشهدت اختبارات كليات الأفلاج التي انطلقت قبل أسبوعين، تطبيقًا حازمًا لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتقيد بالبروتوكولات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، بوضع لكل قسم مدخل خاص للدخول للكليات مزود بالملصقات واللوحات الإرشادية لتطبيق التباعد والتقيد بجميع الاحترازات من أجهزة قياس حرارة وكمامات.

وحظيت تلك الإجراءات بمتابعة حثيثة من مشرف الكليات الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، ووكلاء الكليات والأقسام ذات العلاقة.

وأسفرت تلك الجهود -بعد فضل الله- عن خلو منسوبي الكليات وطلابها من تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا.