، "ضامري" يرزق بـ"طيف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رُزق أحمد بن عبدالله ضامري، أحد منسوبي بلدية صامطة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "طيف".

"الخليج 365" تهنئ "ضامري" بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.