- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - رُزق أحمد بن عبدالله ضامري، أحد منسوبي بلدية صامطة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "طيف".
"الخليج 365" تهنئ "ضامري" بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 06:27 PM
رُزق أحمد بن عبدالله ضامري، أحد منسوبي بلدية صامطة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "طيف".
"الخليج 365" تهنئ "ضامري" بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
، "ضامري" يرزق بـ"طيف" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ضامري" يرزق بـ"طيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.