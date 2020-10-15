شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أصحاب العقارات بمشروع تطوير حي النكاسه لمراجعة الأمانة والان نبدء بالتفاصيل

دعت أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير منطقة مكة، أصحاب العقارات الموجودة ضمن مشروع تطوير حي النكاسه العشوائي بمكة المكرمة بمراجعة الأمانة.

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