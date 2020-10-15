شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر : بمتابعة القيادة عاد الأبطال حماة الوطن والان نبدء بالتفاصيل
أوضح سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر إن عودة الأسرى والمحتجزين تؤكد الموقف الموحد لمواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال عبر حسابه الرسمي : "بمتابعة القيادة ، عاد الأبطال، حماة الوطن" ، مضيفا :أكدت عودة الأبطال السعوديين والسودانيين مع أشقائهم ابطال الجيش اليمني هذا اليوم بأن الدماء والمواقف واحده في كل الجبهات لمواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأضاف : "رحم الله الشهداء الأبطال من المملكة والإمارات والسودان ودول التحالف،الذين اختلطت دمائهم مع ابطال وشهداء الجيش اليمني".
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