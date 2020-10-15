رئيس وزراء قرغيزستان يعلن توليه مهام رئاسة البلاد بشكل مؤقت المزيد

أعلن رئيس وزراء قرغيزستان صدر جباروف، الخميس، توليه الرئاسة مؤقتا بعد استقالة الرئيس سورونباي جينبيكوف، ورئيس البرلمان كانات بك عيساييف.



وبموجب دستور الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، يتعين على جباروف حاليا أن يشرف على انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر لا يستطيع هو نفسه خوضها.

وعين جباروف رئيسا للوزراء مؤخرا في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها قرغيزستان منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي شهدت فوز مرشحين على صلة بالرئيس الحالي.

Advertisements

واعتبر مراقبون نتائج الانتخابات غير عادلة، وبعد ذلك بوقت قصير اقتحم متظاهرون المباني الحكومية في العاصمة بشكيك، وحرروا الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف من السجن.

وفي ظل الفوضى التي أعقبت تلك الاضطرابات غاب الرئيس سورونباي جينبيكوف عن الأنظار لفترة، قبل أن يعود لقبول استقالة رئيس وزرائه كوباتبك بورونوف.

وأعلن جينبيكوف حالة الطوارئ، وقال إنه مستعد للتنحي في حال تشكيل حكومة جديدة، كما أعلن فرض حظر للتجول ومنع المظاهرات، من خلال نشر الجيش والدبابات في شوارع العاصمة بشكيك.