انتهاء عمليات اليوم الأول من تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي المزيد

أنهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الخميس، عمليات اليوم الأول من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية، تنفيذا لاتفاق جنيف.



وقالت مصادر ملاحية لـ"الخليج 365"، إن طائرة ثانية للصليب الأحمر هبطت في مطار سيئون وعلى متنها 112 أسيرا ومحتجزا من القوات الحكومية كانوا في سجون الانقلاب الحوثي بصنعاء.

وذكرت المصادر، أن مطار صنعاء الدولي استقبل الطائرة الرابعة من أسرى ميليشيا الحوثي الذين كانوا لدى الحكومة الشرعية وتم نقلهم بالتزامن من مطار سيئون.

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وبنهاية اليوم الأول، تكون اللجنة الدولية قد أتمت عملية نقل 730 أسيرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين، على أن يتم غدا الجمعة نقل الأعداد المتبقية من الحصيلة التي تم الاتفاق عليها في جنيف والمقدرة بـ1081 أسيرا.

ونفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكبر عملية تبادل للأسرى في تاريخ النزاع اليمني، بواسطة 5 طائرات، وذلك عبر مطارات أبها وصنعاء وسيئون، انطلقت بالتزامن منذ وقت مبكر من صباح الخميس.

وقالت اللجنة الدولية، في تدوينة على تويتر، إن العملية تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي.

كانت الحكومة اليمنية الشرعية، دعت إلى تحقيق عاجل وشفاف في جرائم تصفية عدد من الأسرى في معتقلات مليشيا الحوثي بعد إبرام الاتفاق الأخير للتبادل في سويسرا.