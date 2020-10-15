الحكومة اليمنية تدعو لتحقيق عاجل في جرائم تصفية أسرى بمعتقلات الحوثي المزيد

دعت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، إلى تحقيق عاجل وشفاف في جرائم تصفية عدد من الأسرى في معتقلات مليشيا الحوثي بعد إبرام الاتفاق الأخير للتبادل في سويسرا.



وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، أن عدداً من الأسرى، فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي واقتلعت أجزاء من أجسادهم وتم التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية ومنهم الأسيرين محمد الصباري وعزام صيفان.

كما دعا الإرياني الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للاطلاع على الحالة الصحية للمفرج عنهم والتي تشير المعلومات الأولية لإصابة عدد منهم بإعاقات نفسية وبدنية وتردي وضعهم الصحي جراء عمليات التعذيب الوحشي في معتقلات الحوثي غير القانونية، مقارنة بالظروف الطبيعية لأسرى المليشيا.

وفيما هنأ أهالي الدفعة الأولى من المختطفين والأسرى الذين تم اطلاقهم من معتقلات مليشيا الحوثي في عملية تبادل تمت اليوم بإشراف وتنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بناء على اتفاق رعته الأمم المتحدة، دعا الإرياني لمضاعفة الجهود لإطلاق كافة المختطفين والأسرى وفي مقدمتهم المشمولين بالقرار الاممي

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وأكد أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح جهود الأمم المتحدة باعتبار الملف "إنساني" وقبلت تبادل مدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم بمقاتلين حوثيين أسروا في جبهات القتال، وبذلت جهودا كبيرة لإطلاق كافة الصحفيين والنشطاء في معتقلات مليشيا الحوثي في ظل رفض وتعنت المليشيا

وثمّن المسؤول اليمني، الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص، مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لإتمام عملية التبادل، داعيا للتعجيل بخطوات إطلاق كافة المخطوفين والاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.

وفي اليوم الأول من عملية تبادل الأسرى والمعتقلين، استعادت الحكومة اليمنية، 231 محتجزا من السجون الحوثية، بينهم العشرات من المعتقلين المدنيين، حيث تم نقلهم عبر طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من مطار صنعاء إلى مطار سيئون شرقي البلاد، فضلا عن 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين.

وفي المقابل، استعادت مليشيا الحوثي 470 أسيرا تم نقلهم من مطاري أبها السعودي وسيئون شرقي اليمن.