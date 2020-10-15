سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، في التعاملات المبكرة للبنوك وشركات الصرافة، وفق متعاملين، لكنه انخفض في البنك المركزي المصري، إلى 15.61 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية بفارق قرشين بين أعلى وأقل سعر، وفق مسح أجرته ”الخليج 365”، حول أسعار الدولار في 29 بنكا.

وهيمن سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع على معظم تعاملات البنوك.

التضخم

ومطلع الأسبوع، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء في مصر، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل 107.5 نقطة لشهر سبتمبر/أيلول 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس/آب، ليسجل معدل التضخم الشهري "صفر" خلال الشهر الماضي.

وأفاد البيان بأن معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر بلغ 3.3% لشهر سبتمبر/أيلول 2020 مقابل 4.3% للشهر نفسه من العام السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنحو 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في 3 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي المصري، ومصر.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في 6 بنوك منها، الأهلي المتحد، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وقناة السويس، والعربي الأفريقي.

فيما سجل الدولار سعرا أعلى "قرشا واحدا" عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع في 20 بنكا، منها الإمارات دبي الوطني، وعودة، والمشرق، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، والقاهرة، والإسكندرية، وبلوم مصر.

اليورو والإسترليني

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الإسترليني 20.28 جنيه للشراء و20.58 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي في البنوك 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي.

وسجل الدينار الكويتي 48.75 جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.