السفير آل جابر: نرجو أن تكون عودة الأسرى بداية لتنفيذ باقي الاتفاقيات

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر عن أمله في أن يكون اتفاق تبادل الأسرى بين قوات التحالف والميليشيا الحوثية بداية لاستكمال باقي الاتفاقيات التي يعرقلها العناد الحوثي.

وقال آل جابر: أكدت عودة الأبطال السعوديين والسودانيين مع أشقائهم أبطال الجيش اليمني هذا اليوم بأن الدماء والمواقف واحدة في كل الجبهات لمواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. رحم الله الشهداء الأبطال من المملكة والإمارات والسودان ودول التحالف، الذين اختلطت دماؤهم مع أبطال وشهداء الجيش اليمني.

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وتابع: جهود مشكورة ومثمنة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والصليب الأحمر الدولي لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى، والتي أرجو أن تكون خطوة يتم البناء عليها لاستكمال تنفيذ باقي الاتفاقيات والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وعودته لمحيطه الخليجي والعربي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، أعلن اليوم عن وصول (19) أسيرًا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) أسيرًا سعوديًا و(4) أسرى سودانيين.

وأضاف العقيد المالكي أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض معالي قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.



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