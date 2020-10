5 فوائد عظيمة لا تعرفها عن السبيرولينا 

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

السبيرولينا هو نوع من الطحالب الخضراء التي تنمو في المسطحات المائية العذبة، وعلى عكس معظم النباتات فهو قادر على تحمل تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، ويُزرع في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لـ ديفيد وولف، مؤلف كتاب Superfoods: The Food and Medicine of the Future، فإن سبيرولينا هو واحد من أكثر الأطعمة المغذية المعروفة، وهذه بعض فوائده بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- غني بالعناصر الغذائية

تحتوي السبيرولينا على عناصر غذائية لا تضاهى، من الحديد والبروتين والريبوفلافين والثيامين والنحاس، وفيتامينات A و C و E و K والعديد من فيتامينات B الأخرى والمعادن النادرة، ولكن ما ينقصه هو افتقاره إلى فيتامين D.

2- الوقاية من السرطان

وفقًا لدراسة أجريت عام 2004 ونشرت في مجلة Biochemical Pharmacology، تحتوي السبيرولينا على بروتين C-phycocyanin الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاثر خلايا السرطان.

وفي دراسة لاحقة عام 2009 نُشرت في مجلة Cancer Science وجدت أن الفئران التي تم تغذيتها بمستخلص السبيرولينا زاد عندها نشاط الخلايا المناعية التي تقتل الخلايا السرطانية من تلك التي تغذت على الدواء الوهمي.

Advertisements

3- خصائص مضادة للفيروسات

أظهرت دراسة نشرت عام 2005 في Current Pharmaceutical Biotechnology أنها تحسن نشاط خلايا الدم البيضاء وتحفز من إنتاج الأجسام المضادة.

وهذه الخصائص تجعل السبيرولينا وقائية بامتياز ضد العديد من الفيروسات الخطيرة بما في ذلك فيروس الهربس وفيروس الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

4- حماية الكبد

على الرغم من أن تناول السبيرولينا يمكن أن يعزز صحة جميع الأعضاء فقد أظهرت الأبحاث أنه مفيد بشكل خاص للكبد، حيث وجدت دراسة هندية-ماليزية نُشرت في عدد ديسمبر 2008 في المجلة الدولية للبيولوجيا التكاملية أن مستخلصات سبيرولينا تساعد على ارتفاع إنزيمات الكبد مما يحميها من التلف.

5- تعزيز وظائف المخ

أظهرت دراسة نشرت عام 2005 في مجلة Journal of Experimental Neurology أن جرعة سبيرولينا من 180 ملليغرام لكل كيلوغرام من الوزن لديها القدرة على تقليل تلف الدماغ.





شارك الخبر