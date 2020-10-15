حيلة بسيطة لقراءة حالات WhatsApp دون علم الآخرين

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بات الأشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، وتطبيق المراسلة الفورية WhatsApp ليس استثناءً من ذلك، ويقوم الجميع بالتحقق من الملف الشخصي وحالة الآخرين.

وفي حين قد ينتابك الفضول لرؤية حالات الآخرين عبر WhatsApp إلا أنك أحيانًا ترغب في القيام بذلك دون معرفة الطرف الآخر، لذلك إليك حيلة بسيطة تمكنك من ذلك بحسب ما أبرز موقع Pledge Times.

قراءة حالات WhatsApp دون علم الآخرين

وقال موقع Pledge Times إنه للقيام بذلك فعليك تعطيل خاصية تأكيد قراءة الرسائل التي تجعل الطرف الآخر على علم بقراءتك لرسالته وتظهر على شكل علامتين باللون الأزرق.

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وإذا تم تعطيل ميزة تأكيد قراءة الرسائل فلن يعرف الطرف المرسل ما إذا قرأت رسالته أم ولا وبجانب ذلك يمكنك رؤية حالات جهات الاتصال دون معرفتهم أيضًا، وللقيام بهذه الخطوة اتبع التعليمات التالية:

1- افتح إعدادات WhatsApp Settings أولًا.

2-انقر على الحساب Account ثم اختر الخصوصية Privacy.

3 – هنا سترى خيار تعطيل ميزة تأكيد قراءة الرسائل Read Receipt، انقر عليه.

4- بعد تعطيل هذه الخاصية يمكنك رؤية حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.

5- ونوه موقع Pledge Times إلى أنه في المقابل لن تتمكن من معرفة من شاهد حالتك إلا إذا قمت بتفعيل الخاصية مجددًا.





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