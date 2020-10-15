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الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف بتداولات تجاوزت 11.5 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 38.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8553.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.5 مليار ريال.
أداء الأسهم السعودية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات زين السعودية، والخزف السعودي، والواحة، وإعمار، وسوليدرتي تكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وأميانتيت، ومعدنية، والبابطين، والكابلات السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 5.86%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وزين السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات إعمار، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأبو معطي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
سوق الأسهم الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 584.21 نقطة ليقفل عند مستوى 14643.52 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.
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