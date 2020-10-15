وهج أول شركة سعودية تصنع مكونات طائرات التايفون بالمملكة

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - واس

حصلت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج)، على رخصة الجودة، كأول شركة سعودية تصنِّع مكونات طائرات التايفون الميكانيكية في المملكة العربية السعودية، من شركة بي إيه إي سيستمز التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

وعد رئيس شركة “وهج” أيمن بن أحمد الحازمي، حصولهم على هذه الرخصة، دلالة على التزام “وهج” بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها، وحرصها على توطين هذه الصناعات، من خلال كوادر بشرية وطنية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، في توطين الصناعات العسكرية.

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توطين الصناعات العسكرية

وقال في تصريح لــ( واس ): “تعد شركة وهج إحدى الشركات الحاصلة على AS9100 التي تعمل على ضمان تصنيع المنتجات في مجالي الطيران والدفاع بدقة عالية، وهذه الرخصة من شركة بي إيه أي سيستمز هي تتويج لعمل وجهود استمرت لمدة 12 شهرًا، وشارك فيه عدد من المتخصصين في هندسة المواد ومدققي الجودة، وتطوير سلسلة التوريد، وفريق تطوير الأعمال في كلتا الشركتين”.

وأوضح أن هذه فرصة لشركة “وهج” لأن تكون جزءًا من سلسلة الشركات الموردة التابعة لشركة بي إيه إي سيستمز، لتوفير المكونات الآلية لطائرة تايفون في المملكة، مشيرا إلى أن استمرارهم في التعاون مع الشركات السعودية للتوريد يؤكد دعمهم لرؤية المملكة.

التايفون مقاتلة أروبية متطورة

يذكر أن طائرة “التايفون” البريطانية الصنع تعد أحدث الطائرات المقاتلة في العالم لما تمتاز به من قدرة عالية على القتال وتملك إمكانات قتالية متقدمة وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة، إضافة إلى كونها متعددة المهمات من بين أكثر المقاتلات تقدما الموجودة في العالم، ويمتلكها كل من سلاح الجو الملكي البريطاني، والألماني، والقوات الجوية الإيطالية، والإسبانية، والنمساوية، والقوات الجوية الملكية السعودية. وتمتاز طائرة التايفون بتصميمها “الإيروديناميكي” العالي الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة.



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