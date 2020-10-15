محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية النقيب مهندس فيصل بن مطلق العصيمي، إلى رتبة رائد مهندس بسجون منطقة مكة المكرمة. من جانبه عبّر الرائد فيصل العصيمي عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، سائلاً الله القدير أن تكون عونًا على طاعته وخدمة الدين والوطن. 15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 05:39 PM Advertisements "العصيمي" إلى رتبة رائد بسجون مكة المكرمة "العصيمي" إلى رتبة رائد بسجون مكة المكرمة صدر الأمر الملكي الكريم بترقية النقيب مهندس فيصل بن مطلق العصيمي، إلى رتبة رائد مهندس بسجون منطقة مكة المكرمة. من جانبه عبّر الرائد فيصل العصيمي عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، سائلاً الله القدير أن تكون عونًا على طاعته وخدمة الدين والوطن. الكلمات المفتاحية ، "العصيمي" إلى رتبة رائد بسجون مكة المكرمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العصيمي" إلى رتبة رائد بسجون مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.