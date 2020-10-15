، بعد يوم من اعتماد 2166 منزلًا .. إسرائيل توافق على بناء 3071 وحدة استيطانية بالضفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السلام الآن" تحذر من استمرار تنفيذ خطة الضم

وافقت لجنة التخطيط في وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) على خطط لبناء 3071 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الوحدات التي تمت الموافقة عليها خلال يومين إلى نحو خمسة آلاف، وخلال 2020 إلى أكثر من 12 ألفًا وهو عدد قياسي، بحسب ما ذكرت حركة السلام الآن الإسرائيلية.

وأوضحت "السلام الآن" التي تراقب النشاط الاستيطاني، أن أحدث دفعة من الموافقات الإسرائيلية على نحو خمسة آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، جعلت 2020 عامًا قياسيًا في حجم البناء الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن موافقة لجنة التخطيط بوزارة الدفاع على خطط لبناء 3071 وحدة استيطانية جديدة، يرفع عدد الوحدات التي حصلت على الضوء الأخضر خلال اجتماع اللجنة خلال يومين إلى 4948.

وبينت الحركة أنها أحصت منذ مطلع العام وحتى الآن، الموافقة على بناء 12159 وحدة في الضفة.

وحذرت "السلام الآن" من أنه في الوقت الذي جرى تعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية بحكم القانون، يبدو من الواضح أن الضم الفعلي لتوسيع المستوطنات مستمر.