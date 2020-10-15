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كشفت هيئة الصليب الأحمر في اليمن تفاصيل عملية تبادل الاسرى، وقالت انها شملت 1000 شخص، وأضافت هيئة الصليب الأحمراليمني انه تم استخدام 5 طائرات في عملية تبادل الأسرى.
وأكدت هيئة الصليب الأحمر في اليمن أن عملية تبادل الأسرى خطوة إيجابية نحو السلام، طبقاً لـ"العربية".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) أسيراً سعودياً و (4) أسرى سودانيين.
وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة
وأكد المتحدث أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكريه بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 05:27 PM
استخدام 5 طائرات في اتمام العملية
كشفت هيئة الصليب الأحمر في اليمن تفاصيل عملية تبادل الاسرى، وقالت انها شملت 1000 شخص، وأضافت هيئة الصليب الأحمراليمني انه تم استخدام 5 طائرات في عملية تبادل الأسرى.
وأكدت هيئة الصليب الأحمر في اليمن أن عملية تبادل الأسرى خطوة إيجابية نحو السلام، طبقاً لـ"العربية".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) أسيراً سعودياً و (4) أسرى سودانيين.
وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة
وأكد المتحدث أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكريه بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.
، الصليب الأحمر في اليمن: عملية تبادل الاسرى شملت 1000 شخص ،
المصدر : الخليج 365
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