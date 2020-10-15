شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمير المدينة المنورة : الأحياء القديمة يجب تطويرها وليس إزالتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): تفقد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، مشاريع المنطقة المركزية وتطوير حي الشهداء. تفقد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، مشاريع المنطقة المركزية وتطوير حي الشهداء. وأكد الأمير أن حي الشهداء قديم وليس عشوائي، مضيفاً أن هناك أحياء قديمة ليست عشوائية فيها نسيج اجتماعي متماسك ومملوكة أباً عن جد. Advertisements وأضاف أن الاحياء القديمة ليس بالضرورة إزالتها بل يجب إصلاحها وتعديلها وإعادة تهيئتها من جديد.

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