شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.
وسيكون الطقس مستقر على معظم المناطق، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.
وستشهد كل من مكة المكرمة وجدة ورفحاء أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 مئوية، في حين تشهد أبها أقل درجة وتبلغ 26 مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.