شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.

وسيكون الطقس مستقر على معظم المناطق، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

وستشهد كل من مكة المكرمة وجدة ورفحاء أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 مئوية، في حين تشهد أبها أقل درجة وتبلغ 26 مئوية.