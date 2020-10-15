شكرا لمتابعة خبر عن خطوات العُمرة للأشخاص الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن الإجراءات التي ينبغي على الشخص اتخاذها إذا أراد أن يعتمر لكنه من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات هي "أخذ موافقة الطبيب المعالج قبل إصدار تصريح العمرة، الالتزام بالخطة العلاجية، أخذ كمية كافية من الأدوية، اتباع الإجراءات الوقائية ".