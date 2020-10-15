اخبار السعوديه

عطل يواجه بعض مستخدمي تطبيق اعتمرنا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن عطل يواجه بعض مستخدمي تطبيق اعتمرنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

اشتكى بعض مستخدمي تطبيق اعتمرنا من وجود عطل في التطبيق، حيث أكد أحد المستخدمين أن التطبيق يُظهر له رسالة بأنه غير مسجل في تطبيق توكلنا مع أنه مسجل بالفعل.

ومن جهتها، علقت وزارة الحج بأن هذه المشكلة مشكلة عامة، مؤكدة أنه جاري العمل على حلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطل يواجه بعض مستخدمي تطبيق اعتمرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا