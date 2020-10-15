شكرا لمتابعة خبر عن عطل يواجه بعض مستخدمي تطبيق اعتمرنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

اشتكى بعض مستخدمي تطبيق اعتمرنا من وجود عطل في التطبيق، حيث أكد أحد المستخدمين أن التطبيق يُظهر له رسالة بأنه غير مسجل في تطبيق توكلنا مع أنه مسجل بالفعل.

ومن جهتها، علقت وزارة الحج بأن هذه المشكلة مشكلة عامة، مؤكدة أنه جاري العمل على حلها.