شكرا لمتابعة خبر عن خصومات للمتقاعدين على بعض الدورات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه وبالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، سيتم تقديم خصومات خاصة لعملاء المؤسسة من المتقاعدين و أسرهم والمستفيدين.
وأوضحت أنه سيتم تقديم 35% على الدورات التطويرية، و20% خصم على الدورات التأهيلية والدبلوم.
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