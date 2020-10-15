شكرا لمتابعة خبر عن خصومات للمتقاعدين على بعض الدورات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه وبالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، سيتم تقديم خصومات خاصة لعملاء المؤسسة من المتقاعدين و أسرهم والمستفيدين.

وأوضحت أنه سيتم تقديم 35% على الدورات التطويرية، و20% خصم على الدورات التأهيلية والدبلوم.