شكرا لمتابعة خبر عن شرط استيراد حيوانات فطرية حية وحالات إلغاء الترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، شرط تقديم طلب باستيراد حيوانات فطرية حية.

وأفادت الهيئة، بأنه ينبغي تقديم نسخة "إذن استيراد" من وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عند التقدم بالطلب.

وأكدت أن ترخيص الاستيراد يُعتبر لاغيًا ويحق لصاحبه استرجاع قيمته، في حالة حظر الاستيراد من الدولة المستورد منها بسبب انتشار وباء فيها.

وكشفت أنه يمكن تقديم الطلبات من خلال الرابط التالي هنــــــــا http://swa-eservices.gov.sa/LR/Add .