بالصور.. انتشال جثة مفقود وادي "ذا النبعة" برجال ألمع

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع، جثة مفقود وادي "ذا النبعة". انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع، جثة مفقود وادي "ذا النبعة". ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة صور للحظة انتشال جثة المفقود، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

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